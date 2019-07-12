Написать Viber bot

Есть сайт shop.do-it.fit У него есть теги (подкатегории) http://prntscr.com/oe1g0c 1) Нужно сделать их по формату как на магазине https://www.optstrong.ru/catalog/ - http://prntscr.com/oe1gwr 2) Нужно сделать реализацию тегов (или фильтра) по брендам http://prntscr.com/oe1ge9