Сайт на Wordpress, тема Betheme. Необходимо, с помощью дочерней темы внести изменения в дизайн главной страницы. Что-то через встроенный конструктор (типа Elementor) надо поменять, а что-то стилями и файлах шаблона придется изменить. ...
WordPress: правки по ТЗ, настройки плагинов, правки кода и верстки
Приветствую, Коллеги.
Есть сайт на Wordpress, построенный с использованием Visual Composer, Contact Form 7, Slider Revolution и др. плагинов.
Нужно внести праки по ТЗ.
Часть их можно сделать через настройки плагинов, для другой часть правок, возможно, понадобиться править сам код и вёрстку.
Так же есть задачи по небольшому наполнению этого сайта.
(!) Укажите, берёте ли вы задачи по контенту?
Ссылка на ТЗ – https://docs.google.com/document/d/1IzclYEyNsD6upyaK3Z4J5p4rwuzVSDITAR0uYuRo-NU/edit?usp=sharing
(!) Прошу указать: бюджет, этапы работы и оплаты, сроки.
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