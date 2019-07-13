WordPress: правки по ТЗ, настройки плагинов, правки кода и верстки

Приветствую, Коллеги.

Есть сайт на Wordpress, построенный с использованием Visual Composer, Contact Form 7, Slider Revolution и др. плагинов.

Нужно внести праки по ТЗ.

Часть их можно сделать через настройки плагинов, для другой часть правок, возможно, понадобиться править сам код и вёрстку.

Так же есть задачи по небольшому наполнению этого сайта.

(!) Укажите, берёте ли вы задачи по контенту?

Ссылка на ТЗ – https://docs.google.com/document/d/1IzclYEyNsD6upyaK3Z4J5p4rwuzVSDITAR0uYuRo-NU/edit?usp=sharing

(!) Прошу указать: бюджет, этапы работы и оплаты, сроки.