WordPress: правки по ТЗ, настройки плагинов, правки кода и верстки

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок178 просмотров

Приветствую, Коллеги.

Есть сайт на Wordpress, построенный с использованием Visual Composer, Contact Form 7, Slider Revolution и др. плагинов. 

Нужно внести праки по ТЗ.  

Часть их можно сделать через настройки плагинов, для другой часть правок, возможно, понадобиться править сам код и вёрстку. 

Так же есть задачи по небольшому наполнению этого сайта.  

(!) Укажите, берёте ли вы задачи по контенту? 

Ссылка на ТЗ – https://docs.google.com/document/d/1IzclYEyNsD6upyaK3Z4J5p4rwuzVSDITAR0uYuRo-NU/edit?usp=sharing 

(!) Прошу указать: бюджет, этапы работы и оплаты, сроки.

WordPress
6 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

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