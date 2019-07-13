Мы ищем профи, который может разработать несложный оффлайновый скрипт на Nodejs или PHP, выполняющий следующие действия: 1. Читает содержимое файла XLSX, где указан список файлов в формате TIFF 2. Читает из ...
API интеграция на сайт. Поиск отелей.
Добрый день,коллеги! Необходимо сделать API интеграцию на сайт-ОТЕЛИ поиск и бронирование отелей на сайте. Собирать нужно будет в ручную. Документацию предоставим. Рассмотрю ваши предложения по цене. Как должно выглядеть образец: https://www.onetwotrip.com/ru/hotels/search/italy/rome?cityName=rome&country_code=IT&to=Рим&countryName=italy&type=geo&sc=3169070&id=3169070&date_end=2019-04-14&date_start=2019-04-13&children_ages=&children=0&adults=2&s=true&scp=60%2Caffiliate%2C1332-27569-0-2.TOURLINES&referrer=affiliate&referrer_mrk=1332-27569-0-2.TOURLINES
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