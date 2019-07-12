Настроить автоматический редирект по региону/городу

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Закрыт4 заявки150 просмотров

Настроить автоматический редирект по региону/городу. В зависимости от региона(гео расположения) посетители заходят на основный сайт или перенаправляются на поддомен,т.к. для разных регионов разные условия. Прописаны все регионы. 

Пишите цену.

6 лет назад
Vitaliy_012345
Симоненко 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров