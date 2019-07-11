Написать панель управления трудовыми ресурсами

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок250 просмотров

Нужен специалист в программировании для написания простой админки управления трудовыми ресурсами.

В идеале  имеющий опыт в написании crm систем или подобных проектов. тЗ примерное составлено.

Также можно подогнать под шаблоны, главное чтобы требуемый функционал работал.

6 лет назад
denisadmin
Марков 
78 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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