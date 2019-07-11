На сайте http://zastroy.ru/. (Главная-Наши услуги-Каталог товаров-Расчет и подбор-Контакты). В этот ряд нужно добавить вкладку - Вакансии. Блок управления контентом в CMS на этой вкладке должен позволять добавлять, редактировать, удалять вакансии. Пример функционала и общего результата как ...
Написать панель управления трудовыми ресурсами
Нужен специалист в программировании для написания простой админки управления трудовыми ресурсами.
В идеале имеющий опыт в написании crm систем или подобных проектов. тЗ примерное составлено.
Также можно подогнать под шаблоны, главное чтобы требуемый функционал работал.
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