На сайте http://zastroy.ru/. (Главная-Наши услуги-Каталог товаров-Расчет и подбор-Контакты). В этот ряд нужно добавить вкладку - Вакансии. Блок управления контентом в CMS на этой вкладке должен позволять добавлять, редактировать, удалять вакансии. Пример функционала и общего результата как ...
Раздел «прогноз клёва» для рыболовного сайта
На примере существующих сайтов нужно сделать раздел с прогнозом клёва.
Выглядеть должно примерно так, как на сайтах в топе по запросу «прогноз клёва»
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D0%BA%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0
Это нужно будет внедрить в самописный сайт, на котором есть карта рыболовных мест и энциклопедия рыб.
Чтобы раздел с прогнозом клёва был объединён с общей базой. Соответственно из существующих страниц можно было перейти на прогноз клёва, а из прогноза клёва на существующие страницы.
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