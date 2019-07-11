Раздел «прогноз клёва» для рыболовного сайта

На примере существующих сайтов нужно сделать раздел с прогнозом клёва.

Выглядеть должно примерно так, как на сайтах в топе по запросу «прогноз клёва»

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D0%BA%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0

Это нужно будет внедрить в самописный сайт, на котором есть карта рыболовных мест и энциклопедия рыб.

Чтобы раздел с прогнозом клёва был объединён с общей базой. Соответственно из существующих страниц можно было перейти на прогноз клёва, а из прогноза клёва на существующие страницы.