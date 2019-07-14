Нужно правки сделать на сайте с Cloudpayments и moneta https://docs.google.com/document/d/1-TDIzBWWIl65viFKAzm07WFhaQNGJzbCF9P2YiiwC9M/edit?usp=sharing Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Уважаемые фрилансеры ...
Добавить вкладку на сайте. CMS - Оpencart
На сайте http://zastroy.ru/. (Главная-Наши услуги-Каталог товаров-Расчет и подбор-Контакты). В этот ряд нужно добавить вкладку - Вакансии. Блок управления контентом в CMS на этой вкладке должен позволять добавлять, редактировать, удалять вакансии. Пример функционала и общего результата как здесь: https://sk62.ru/page/vacancy.
Это пример того, что будет видеть на странице посетитель. Заголовок вакансии в виде ссылки, кликнув по которому раскрывается весь текст вакансии на той же странице. Заголовки и тексты должны быть редактируемыми.
Заявки фрилансеров
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