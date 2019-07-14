Добавить вкладку на сайте. CMS - Оpencart

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Закрыт15 заявок289 просмотров

На сайте http://zastroy.ru/.  (Главная-Наши услуги-Каталог товаров-Расчет и подбор-Контакты). В этот ряд нужно добавить вкладку - Вакансии. Блок управления контентом в CMS на этой вкладке должен позволять добавлять, редактировать, удалять вакансии.  Пример функционала и общего результата как здесь: https://sk62.ru/page/vacancy. 

Это пример того, что будет видеть на странице посетитель. Заголовок вакансии в виде ссылки, кликнув по которому раскрывается весь текст вакансии на той же странице. Заголовки и тексты должны быть редактируемыми. 

6 лет назад
serjilio
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров