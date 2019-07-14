Добавить вкладку на сайте. CMS - Оpencart

На сайте http://zastroy.ru/. (Главная-Наши услуги-Каталог товаров-Расчет и подбор-Контакты). В этот ряд нужно добавить вкладку - Вакансии. Блок управления контентом в CMS на этой вкладке должен позволять добавлять, редактировать, удалять вакансии. Пример функционала и общего результата как здесь: https://sk62.ru/page/vacancy.

Это пример того, что будет видеть на странице посетитель. Заголовок вакансии в виде ссылки, кликнув по которому раскрывается весь текст вакансии на той же странице. Заголовки и тексты должны быть редактируемыми.