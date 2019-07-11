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Скопировать бота Telegram
Необходимо полностью скопировать бота телеграм, на питоне, из более менее сложно лишь, определить введено число с точкой или без, если без то по одной формате, если с точкой то по другой.
Оплата после выполнения работ
Заявки фрилансеров
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