Скопировать бота Telegram

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок139 просмотров

Необходимо полностью скопировать бота телеграм, на питоне, из более менее сложно лишь, определить введено число с точкой или без, если без то по одной формате, если с точкой то по другой.

Оплата после выполнения работ

Python
6 лет назад
NikAndro_s
Андрей 
31 год
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров