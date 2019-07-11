Нужно сделать скрипт вывода даты и времени по логике Если человек заходит с 19:00 до 00:00 по МСК То ему пишется дата завтра ( возьмем для примера 5 марта в зашел ...
Калькулятор на вордпресс
Нужен калькулятор на WP. Сайт авто из сша. скрин прикрепила. Есть плагин Cost Calculator
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