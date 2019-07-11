Калькулятор на вордпресс

Добрый день, есть скрипт описание тут: https://codecanyon.net/item/mailwizz-ema-custom-subscriber-attachment/16217023 Он работает как Расширение. Его надо допилить, чтобы он отправлял 1 файл - 1-му получателю. Сейчас на панели есть ссылка на папку на серверу от куда он ...