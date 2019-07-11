Простой скрипт калькулятор

Калькулятор дохода

2 селекта :

- тип услуги\задания

- вид услуги\товара(со стоимостью) и временем

2 поле ввода :

- кол-во

- кол-во времени

---

Пользователь выбирает тип услуги в зависимости от типа свой набор вида услуги, выбирает вид. вводит в поле сколько нужно и сколько времени он может потратить.

Вывести сколько будет стоить в зависимости от выбранного и введенного.