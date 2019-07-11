Простой скрипт калькулятор

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Закрыт9 заявок121 просмотр

Калькулятор дохода

2 селекта :

- тип услуги\задания

- вид услуги\товара(со стоимостью) и временем

2 поле ввода :

- кол-во

- кол-во времени

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Пользователь выбирает тип услуги в зависимости от типа свой набор вида услуги, выбирает вид.  вводит в поле сколько нужно и сколько времени он может потратить.

Вывести сколько будет стоить в зависимости от выбранного и введенного.

6 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров