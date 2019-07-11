Нужно поправить форму регистрации, не работает в моб версии. сайт на джумле Сайт https://clck.ru/Gzfbb подробно скину в лс
Найти и исправить ошибку в форме отзывов
Здравствуйте!
Сайт на MODx. Форма отзывов работает "через раз". Нужно найти ошибку и исправить. Срочно. Оплата на карту Сбера или webmoney по факту.
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