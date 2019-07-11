Найти и исправить ошибку в форме отзывов

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Завершен4 заявки218 просмотров

Здравствуйте!

Сайт на MODx. Форма отзывов работает "через раз". Нужно найти ошибку и исправить. Срочно. Оплата на карту Сбера или webmoney по факту.

MODX
6 лет назад
Canada-pro
Юлия 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Дмитрий, блестяще разобрался с проблемой! Очень кропотливо изучал вопрос, тестировал. Профессионально, четко и очень доброжелательно. Форма спасена благодаря этому великолепному исполнителю! Смело рекомендую всем заказчикам!
Спасибо большое Юлии, было очень приятно работать! С Юлией масимально легко обащаться, четкая постановка задачи, моментальная оплата и всегда на связи. В общем все идеально, нужно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад