Нужно поправить форму регистрации, не работает в моб версии. сайт на джумле Сайт https://clck.ru/Gzfbb подробно скину в лс
Создание фида данных для яндекс.маркета, яндекс.директ и гугл рекламы
Добрый день, нужно создать YML файл (возможно и другой формат) для яндекс.маркета и яндекс.директ, ну и гугл рекламы.
Не знаю разные ли они должны быть, прошу проконсультировать. Спасибо.
Наш сайт вроде на MODX.
Заявки фрилансеров
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