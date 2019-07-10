Создание фида данных для яндекс.маркета, яндекс.директ и гугл рекламы

Добрый день, нужно создать YML файл (возможно и другой формат) для яндекс.маркета и яндекс.директ, ну и гугл рекламы.

Не знаю разные ли они должны быть, прошу проконсультировать. Спасибо.

Наш сайт вроде на MODX.