Создание фида данных для яндекс.маркета, яндекс.директ и гугл рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка179 просмотров

Добрый день, нужно создать YML файл (возможно и другой формат) для яндекс.маркета и яндекс.директ, ну и гугл рекламы.

Не знаю разные ли они должны быть, прошу проконсультировать. Спасибо.

Наш сайт вроде на MODX.

MODX
6 лет назад
nakazhnyuk
Павел 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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