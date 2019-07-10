Добавление доп. формы на ява скрипте

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Закрыт3 заявки189 просмотров

Есть форма, с выбором услуг. Необходимо реализовать на ява скрипе следующее. Сначала клиент выбирает что-то из первого списка, например "услуга 3". После этого, становится активной кнопка "Добавить к списку", при нажатии на которую появляется дополнительная  форма select.

Сумма 1$ + ОТЗЫВ

Имеем форму:

   

   

   

   

   

   

Необходимо реализовать на ява скрипе следующее. Сначала клиент выбирает что-то из первого списка, например "услуга 3". После этого, становится активной кнопка "Добавить к списку", при нажатии на которую появляется дополнительная  форма select.

   

   

   

   

   

   

Но в ней варианта выбора "услуга 3"  быть не должно!   

Далее, если клиент выбирает, что-то из этого списка (например "услуга 4"), становится активной кнопка "Добавить к списку  #3". При нажатии данной кнопки, вновь появляется дополнительная  форма select

   

   

   

   

   

   

Но варианты "услуга 3" и "услуга 4"  отсутствуют!

6 лет назад
Anton_F
Антон 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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