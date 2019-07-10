Добавление доп. формы на ява скрипте

Есть форма, с выбором услуг. Необходимо реализовать на ява скрипе следующее. Сначала клиент выбирает что-то из первого списка, например "услуга 3". После этого, становится активной кнопка "Добавить к списку", при нажатии на которую появляется дополнительная форма select.

Сумма 1$ + ОТЗЫВ

Имеем форму:

Необходимо реализовать на ява скрипе следующее. Сначала клиент выбирает что-то из первого списка, например "услуга 3". После этого, становится активной кнопка "Добавить к списку", при нажатии на которую появляется дополнительная форма select.

Но в ней варианта выбора "услуга 3" быть не должно!

Далее, если клиент выбирает, что-то из этого списка (например "услуга 4"), становится активной кнопка "Добавить к списку #3". При нажатии данной кнопки, вновь появляется дополнительная форма select

Но варианты "услуга 3" и "услуга 4" отсутствуют!