Доработка функционала админки wordpress — Создать вкладку клиенты. Внутренее отображение по прототипу. Это другой вид отображения пользователей. Эта вкладка отображается и доступна для работы всем с ролью «Support Manager»— Каждый клиент это пользователь с ...
Добавление доп. формы на ява скрипте
Есть форма, с выбором услуг. Необходимо реализовать на ява скрипе следующее. Сначала клиент выбирает что-то из первого списка, например "услуга 3". После этого, становится активной кнопка "Добавить к списку", при нажатии на которую появляется дополнительная форма select.
Сумма 1$ + ОТЗЫВ
Имеем форму:
Необходимо реализовать на ява скрипе следующее. Сначала клиент выбирает что-то из первого списка, например "услуга 3". После этого, становится активной кнопка "Добавить к списку", при нажатии на которую появляется дополнительная форма select.
Но в ней варианта выбора "услуга 3" быть не должно!
Далее, если клиент выбирает, что-то из этого списка (например "услуга 4"), становится активной кнопка "Добавить к списку #3". При нажатии данной кнопки, вновь появляется дополнительная форма select
Но варианты "услуга 3" и "услуга 4" отсутствуют!
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