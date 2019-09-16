Доработка админки wordpress

Доработка функционала админки wordpress

— Создать вкладку клиенты. Внутренее отображение по прототипу. Это другой вид отображения пользователей. Эта вкладка отображается и доступна для работы всем с ролью «Support Manager»— Каждый клиент это пользователь с ролью “Support User”.

— Запросы/задачи клиентов выводятся и работают через функционал плагина Awesome Support 5.8.0.

— При редактировании (Клик на “Изменить” или на названии) клиента должна открываться страница редактирования пользователя, она уже есть.

— При клике на “Свойства” в списке должны быстро редактироваться следующие данные: Поля “Оплата”, “Компания”, “Услуги (Галочкой поставить виды услуг)”, “Вид клиента (Все, На поддержке, Разовые, Архив, Должники)

— “Перейти” — это ссылка на список всех задач(Запросов) данного клиента.

— Выполнено “0” — ссылка на список задач(Запросов) данного клиента в текущем месяце, которые были закрыты/выполнены. Количество задач указывается за текущий месяц.

— В работе “3” — ссылка на список задач(Запросов) данного клиента в текущем месяце, которые были поставлены но не выполнены/не закрыты. Количество задач указывается за текущий месяц.

— При клике на услугу показывается список клиентов на этой услуге.

— Сортировка. По умолчанию по названию по алфавиту, можно кликнуть в обратном порядке. При клике на “Выполнено” сортировка от 0 и больше. Также и “В работе”. То есть у кого ноль выходят первыми. При еще одном клике обратная сортировка.

— Фильтр. По умолчанию у нас выходит список клиентов с количеством задач выполненных и в работе за текущий месяц. Но можно выбрать любой месяц. Также можно отфильтровать клиента по конкретным услугам.

Есть прототип

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