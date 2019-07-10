Разработка платформы для дистанционного обучения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок146 просмотров

Нужен практический полный аналог:

https://cdoprof.ru/wp-content/uploads/2019/07/instrukciya.mp4

Функции CRM системы и вебинары не нужны.

WordPress
6 лет назад
guest_15627545301716
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров