Внести правки на сайт Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки98 просмотров

Внести правки на сайт Вордпресс  https://drive.google.com/open?id=11EnRYH_rfn281pDnswoi8kjeCkjqfUZK

Исправная работа сайта и всех описанных в техническом задании функций, сохранение дизайна сайта, простота в оформлении заказа, полная работоспособность сайта

WordPress
6 лет назад
Vitaliy_012345
Симоненко 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров