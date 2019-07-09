Парсер, динамический парсинг- авиа сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок206 просмотров

Описание: 

Клиент делает поиск на нашем сайте нам нужно стучатся на сайт донора - отправлять параметры запроса; 

1. Откуда- Куда 

2. Дату вылета-прилета 

3. Кол-во пассажиров 

4. Класс (эконом, бизнес…) 

Получать результаты поиска и показывать их на нашем сайте 

Детальное описание (запроса-ответа, структуры) отправлю на почту

6 лет назад
Slava415
Слава 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров