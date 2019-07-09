Есть сайт на wordpress, НЕ WOOCOMMERCE. Товары хранятся в кастомном типе. Нужно сверстать и написать логику корзины и процесса оформления заказа. Вариант с переходом на woocommerce не рассматривается. В идеале сделать как на этом сайте ...
Парсер, динамический парсинг- авиа сайта
Описание:
Клиент делает поиск на нашем сайте нам нужно стучатся на сайт донора - отправлять параметры запроса;
1. Откуда- Куда
2. Дату вылета-прилета
3. Кол-во пассажиров
4. Класс (эконом, бизнес…)
Получать результаты поиска и показывать их на нашем сайте
Детальное описание (запроса-ответа, структуры) отправлю на почту
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование16 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо реализовать личный кабинет Дилера на системе управления DLE Формат файла: Первая строка - информация о заказе: Id заказа###Дата заказа###Номер заказа###Сумма заказа###Валюта заказа###Id дилера###Наименование дилера###Дата готовности###Кол-во изделий### Кол-во ...Закрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо чтоб заказы поступали с сайта на 1с Битрикс в систему CRM FrontPad http://frontpad.ru/ (их API: https://docs.google.com/document/d/1gs81CYvJ6FD9KOseL3GOcrcR2YnEvjQqJn9mJRRc5Yk/edit ). Сам сайт: test.zakazplova.kz Пишите предложения по ценам и сроки.Закрыт6 лет назад
Для онлайн проекта (тренинги для женщин) нужно создать автоворонку. Путь такой: - платный трафик в инстаграм (есть) - лендинги на бесплатную серию вебинаров есть - серия из 4 вебинаров ...Закрыт6 лет назад
Привет. Ищу человека, который может сделать несложное web приложение. Будет работать с vk api ( док. vk.com/docs). Если интересно можем обсудить.Закрыт6 лет назад
- $15
Есть движок сайта самописный и есть такой же движок на другом сайте, но там другой шаблон, мне он понравился я его выкачал и залил поверх текущего, всё корректно заменилось сайты стали идентичны т.к структура одинаковая, ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Нужно доработать проект написанный на django python. Есть четкие задачи по оценке кода и по внедрению списка рекомендаций. Список отправлю в личку.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Требуется разработать обратную форму контактов для сайта на Drupal, информация в личку.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно модифицировать плагин для вакансий simple-job-board с плагином company-filter. В этом плагине фильтр со следующими полями (смотрите скриншот: фильтр png): "категория", "расположение", "company". Эти поля фильтра являются выпадающим списком. ...Закрыт6 лет назад
Сканер необходим для обзора определённых коэффициентов в нескольких букмерских конторах. Для любителей ставок и профессиональных бетеров. Сканер должен исправно обновлять коэффициенты в нескольких букмекерских конторах , показывать их движения в течении 24 часов и реагировать ...Закрыт6 лет назад