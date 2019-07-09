Wordpress Создать логику корзины и страницу оформления заказа

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Закрыт16 заявок280 просмотров

Есть сайт на wordpress, НЕ WOOCOMMERCE. Товары хранятся в кастомном типе. Нужно сверстать и написать логику корзины и процесса оформления заказа.  Вариант с переходом на woocommerce не рассматривается.  В идеале сделать как на этом сайте floradelivery.ru 

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WooCommerceWordPress
6 лет назад
wpmax
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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