Всем привет! Нужно доработать проект написанный на django python. Есть четкие задачи по оценке кода и по внедрению списка рекомендаций. Список отправлю в личку.
Wordpress Создать логику корзины и страницу оформления заказа
Есть сайт на wordpress, НЕ WOOCOMMERCE. Товары хранятся в кастомном типе. Нужно сверстать и написать логику корзины и процесса оформления заказа. Вариант с переходом на woocommerce не рассматривается. В идеале сделать как на этом сайте floradelivery.ru
В заявках пишите ваши навыки в ВП и ставку за час.
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