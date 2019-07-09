Wordpress Создать логику корзины и страницу оформления заказа

Есть сайт на wordpress, НЕ WOOCOMMERCE. Товары хранятся в кастомном типе. Нужно сверстать и написать логику корзины и процесса оформления заказа. Вариант с переходом на woocommerce не рассматривается. В идеале сделать как на этом сайте floradelivery.ru

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