PLAY-разработка сканера коэффициентов в букмекерских конторах

Сканер необходим для обзора определённых коэффициентов в нескольких букмерских конторах. Для любителей ставок и профессиональных бетеров. Сканер должен исправно обновлять коэффициенты в нескольких букмекерских конторах , показывать их движения в течении 24 часов и реагировать на любое изменение.В сканер должен быть фильтр , который позволит задавать нужный диапазон коэффициентов от и до для поиска.

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