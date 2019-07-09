Нужен опытный программист, с адекватной ценой, готовый заниматься доработками на cms WordPress. Работы есть много, главное не пропадать, быть на связи. Доработки есть самые различные, от поправить одну строчку в верстке, до разработать сложный личный ...
PLAY-разработка сканера коэффициентов в букмекерских конторах
Сканер необходим для обзора определённых коэффициентов в нескольких букмерских конторах. Для любителей ставок и профессиональных бетеров. Сканер должен исправно обновлять коэффициенты в нескольких букмекерских конторах , показывать их движения в течении 24 часов и реагировать на любое изменение.В сканер должен быть фильтр , который позволит задавать нужный диапазон коэффициентов от и до для поиска.
Вид сорта футбол , котировки на П1, П2, ничья и Тотал больше 2.5 и меньше 2.5.
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