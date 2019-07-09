PLAY-разработка сканера коэффициентов в букмекерских конторах

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Сканер необходим для обзора определённых коэффициентов в нескольких букмерских конторах. Для любителей ставок и профессиональных бетеров. Сканер должен исправно обновлять коэффициенты в нескольких букмекерских конторах , показывать их движения в течении 24 часов и реагировать на любое изменение.В сканер должен быть фильтр , который позволит  задавать нужный диапазон коэффициентов от и до для поиска.  

Вид сорта футбол , котировки на П1, П2, ничья и Тотал больше 2.5 и меньше 2.5.

6 лет назад
potapovaleksey
Алексей 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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