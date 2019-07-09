Онлайн интернет-сервис поиск, бронирования и покупки.

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка148 просмотров

ВСЕМ Привет. 

НАДО Интернет-сервис (ПЛАТФОРМА-агрегатор масштабируемый) Автоматизированный в режиме онлайн поиск, бронирования и покупка ПАКЕТНОГО тура  от туроператора с Интеграции подключения стороннего ПО.(аналогия с покупкой авиабилетов или бронированием отелей онлайн и т.д) 

пример 

farvater.trave 

misto.trave 

Готов купить действующую-готовую платформу  с вашими доработками. 

ТЕХ ЗАДАНИЯ нет .Все понятно на примерах.

6 лет назад
sks510
47 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров