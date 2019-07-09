Описание задач в документе https://docs.google.com/document/d/1tLQnWjE3cSm7Nmmr7PrgR-hT9Jtk3bD4cp9QS45pSaE/edit?usp=sharing
Full-stack разработчик
Реализовать веб-серверное приложение.
За основу ui/ux будет взят дизайн web-версии Telegram.
Опыт работы с Telegram API (Telethon lib или другими библиотеками)
Техническое задание имеется, дополнительно обсудим c реализатором проекта.
Заявки фрилансеров
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