Full-stack разработчик

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Закрыт3 заявки157 просмотров

Реализовать веб-серверное приложение.  

За основу ui/ux будет взят дизайн web-версии Telegram.  

Опыт работы с  Telegram API (Telethon lib или другими библиотеками)  

Техническое задание имеется, дополнительно  обсудим c реализатором проекта. 

6 лет назад
kidandrew
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров