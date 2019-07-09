Доработка сайта на движке Webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки186 просмотров

Описание задач в документе https://docs.google.com/document/d/1tLQnWjE3cSm7Nmmr7PrgR-hT9Jtk3bD4cp9QS45pSaE/edit?usp=sharing

Webasyst
6 лет назад
demon9
44 года
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

kate-petrova
Петрова 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$109
5 дней
Escrow
Абсолютно безответственный исполнитель! Взяла работу и ничего не сделала

Заявки фрилансеров

kate-petrova
Петрова 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад