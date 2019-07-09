Интеграция оплаты на сайте OpenCart 2.3

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Закрыт1 заявка115 просмотров

Необходимо интегрировать оплату на сайте opencart 2.3 с подвязкой к ОФД 

Необходимо интегрировать по API SberBank возможность создания ссылки для оплаты в 1C 8.3 (Конфигурация КА 1.1.71 ) 

Полное т.з прикрепил к проекту  

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Opencart
6 лет назад
aldevrus
Алекс 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров