Нужно сделать ряд доработок по сайту umno.by

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки205 просмотров

1 ) отключение использование мета -тегов keywords

2) скорректировать правильное выбивание ошибки 404 + подправить версту при появлении ошибки 404

3) устранить проблему с несуществующими изображениями 

4 ) устранить некорректную переадресацию

5) ускорить загрузку сайта . 

в прикрепленном файле указаны пункты работ детально ( 4,8,9,10,11,14)

6 лет назад
kasperovsky
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

info8829
Руслан 
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$5
5 дней
Спасибо Руслану за работу! Сделано все очень круто и добросовестно!
Спасибо за предоставленую работу. Четкое ТЗ, заказчик всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

info8829
Руслан 
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад