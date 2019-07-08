Необходимо сделать сайт , дизайн готов , сейчас вносим мелкие правки и все , ссылку прикрепим не него до 15 страниц , можно перелистать и посмотреть все страницы https://www.figma.com/proto/v88l50JgKJv9aHjkWNMrBa/%25D0%2595%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0?node-id=104%3A109&viewport=127%2C683%2C0.06421898305416107&scaling=min-zoom&redirected=1
Настроить отправку данных с форм на сайтах в amoCrm в одну воронку
Все заявки с трех сайтов (все сайты на html) должны приходить в одну воронку,
В заявке должны сохранятся utm метки (рекламной кампании) и все стандартные поля контакта.
Нужно сделать до завтра.
Заявки фрилансеров
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