Настроить отправку данных с форм на сайтах в amoCrm в одну воронку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки140 просмотров

Все заявки с трех сайтов (все сайты на html) должны приходить в одну воронку, 

В заявке должны сохранятся utm метки (рекламной кампании) и все стандартные поля контакта.

Нужно сделать до завтра.

AmoCRMHTML
6 лет назад
ultrbi4
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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