Доработка двух сайтов интернет-магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки154 просмотра

Есть два интернет-магазина.

Первый сайт: сделан на modx, на нем необходимо переделать фильтр по цене, чтобы можно было галочками выбирать необходимые диапазоны цен товара, и реализовать раздельный вывод опций товара (сейчас сделано, что они выводятся в одном блоке и подряд).

Второй сайт: Есть интернет-магазин на laravel, на нем сделан импорт товаров из 1с через файл, в 1с были добавлены новые данные товаров, которые появились в файле импорта, их необходимо добавить в импорт на сайт.

В дальнейшем хотели бы переписать обновление товаров и сделать его быстрее, сейчас около 50 тыс товаров на сайте, обновление делается несколько часов.

Задача особенно со вторым сайтом срочная.

LaravelMODX
6 лет назад
kandrov
Андрей 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

VolkMaster
Роман 
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$15
3 дня
Роман отличный программист, сделал всё быстро, раньше срока и всё точно по ТЗ, а так же проконсультировал по возникшим вопросам. Еще за недорого подправил скрипт импорта товаров на сайт, который раньше обновлял товары дольше часа, а теперь это делает за несколько минут, прошлый программист этого добиться не смог, я считаю, что это высокий уровень для разработчика. Рекомендую.
Приятно было работать с заказчиком, хорошее и понятное ТЗ, своевременная оплата.

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VolkMaster
Роман 
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад