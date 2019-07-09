Доработка двух сайтов интернет-магазинов

Есть два интернет-магазина.

Первый сайт: сделан на modx, на нем необходимо переделать фильтр по цене, чтобы можно было галочками выбирать необходимые диапазоны цен товара, и реализовать раздельный вывод опций товара (сейчас сделано, что они выводятся в одном блоке и подряд).

Второй сайт: Есть интернет-магазин на laravel, на нем сделан импорт товаров из 1с через файл, в 1с были добавлены новые данные товаров, которые появились в файле импорта, их необходимо добавить в импорт на сайт.

В дальнейшем хотели бы переписать обновление товаров и сделать его быстрее, сейчас около 50 тыс товаров на сайте, обновление делается несколько часов.

Задача особенно со вторым сайтом срочная.