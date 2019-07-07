Вообщем есть сайт доска объявлений по недвижимости http://cian.icu нужно сделать вот такую функцию как на https://moskva.miltor.ru/detail_info.php?id=109431247, смысл в том что в тексте объявления происходит авто перелинковка... т.е когда пользователь размещает объявление, скрипт ищет из текста объявления ключевые слова ...
Разработчик PHP
Ищем разработчика в команду разработки онлайн-кинотеатра
Большой проект, задачи с оплатой по часам, с перспективой получить постоянную работу на окладе.
Ставим задачу в Битрикс, описываем максимально подробно. Оплата еженедельно по факту отработанных часов.
Cтаж разработки не менее 3 лет;
Свободное владение языками программирования: PHP, JavaScript, jQuery, SQL(PostgreSQL)
Хорошее знание PHP-фреймворка Symfony, дополнительный плюс, если знаете Laravel
Отличное знание Vue, дополнительный плюс за React
Писать хорошо структурированный, документированный, понятный для других программистов код;
Понимание принципов построения HighLoad-проектов;
Знания HTML + CSS
Умение разбираться в чужом коде;
Навыки работы с системами контроля версий (git)
Опыт написания ботов.
в заявках указывайте свою оптовую почасовую ставку.
Заявки фрилансеров
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