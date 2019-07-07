Разработчик PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок302 просмотра

Ищем разработчика в команду разработки онлайн-кинотеатра

Большой проект, задачи с оплатой по часам, с перспективой получить постоянную работу на окладе.

Ставим задачу в Битрикс, описываем максимально подробно. Оплата еженедельно по факту отработанных часов.

Cтаж разработки не менее 3 лет; 

Свободное владение языками программирования: PHP, JavaScript, jQuery, SQL(PostgreSQL)

Хорошее знание PHP-фреймворка Symfony, дополнительный плюс, если знаете Laravel

Отличное знание Vue, дополнительный плюс за React

Писать хорошо структурированный, документированный, понятный для других программистов код; 

Понимание принципов построения HighLoad-проектов; 

Знания HTML + CSS 

Умение разбираться в чужом коде; 

Навыки работы с системами контроля версий (git)

Опыт написания ботов.

в заявках указывайте свою оптовую почасовую ставку.

CSSGitHTMLJavaScriptjQueryLaravelPHPPostgreSQLSQLSymfonyVue.js
6 лет назад
kirrus
Кирилл 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров