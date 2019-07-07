Ищу frontend junior разработчика на проект вместо меня. Так как я сейчас работаю в компании, но не хочу чтобы проект пропал, ищу сообразительного быстро обучаемого разработчика, чтобы проект пошел двигаться дальше. ...
ОКОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
Нужно написать оконный калькулятор для сайта окон, примеры для работы приложу в личных сообщениях
Заявки фрилансеров
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