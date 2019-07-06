Онлайн конфигуратор фотоальбомов. Ссылку запостить не получается, поэтому скину вам референсный конфигуратор в личку. Более подробное тз составим после разговора с Вами. Нужно сделать и фронт и бэк. Предпочтительно фронт на react.js/vue.js, на чем будет написан бекенд ...
Система резервирования хранения катеров
PHP + MySQL
Потребуется интеграция в существующий сайт.
Общая суть:
Потенциальный клиент попадает на страницу, где он может заполнить форму и тем самым создать заявку на хранение его катера (лодки) на складе компании.
Детальное ТЗ готов предоставить по требованию.
Заявки фрилансеров
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