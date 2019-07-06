Система резервирования хранения катеров

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Закрыт14 заявок172 просмотра

PHP + MySQL

Потребуется интеграция в существующий сайт.

Общая суть:

Потенциальный клиент попадает на страницу, где он может заполнить форму и тем самым создать заявку на хранение его катера (лодки) на складе компании.

Детальное ТЗ готов предоставить по требованию.

MySQLPHP
6 лет назад
NetSkriper
Алексей 
54 года
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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