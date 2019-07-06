Доработать приложение python

Добрый день. У меня есть рабочее приложение на python для мониторинга asic. В нем предусмотрен функционал, который считывает потерю хешрейтов. Если хешрейты пропали -> то это считается как простой.

Дано: База данных mysql с зарегестрироваными пользователями у каждого пользователя свой список asic. Каждый asic регестрируется как локальный ip адрес.

Задача: Необходимо записывать общее время простоя группы asic-ков которые принадлежат пользователю в таблицу базы данных mysql в часах