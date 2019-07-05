Поправить сайт на Laravel

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок288 просмотров

Нужно сделать правки согласно ТЗ:

https://drive.google.com/open?id=1FCkrXBpsVxrY-2nahA8OR3i9_Uf6Wi4OjoBtVGRQ4tU

Это будет первая проба пера. По сайту будут и другие правки.

жду ваших предложений,

Олег

Laravel
6 лет назад
janua
Олег 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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