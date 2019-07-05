Требуется реализовать веб-интерфейс по управлению прайс-листом (CRUD). В нём предусмотреть систему версий, чтобы можно было просматривать историю правок. Что из себя представляет прайс-лист: набор категорий и подкатегорий, в каждой из которых находятся ...
Laravel - настройка безопасности
Требуется на готовом проекте настроить безопасность:
Регистрация и Авторизация - количество попыток выхода, авто логаут через ННое время, и другие ( есть список ).
SQL injections
Token security
Vulnerability of the Server
и другие
Опыт работы на основе связки Laravel+Vue.JS от 2х лет
Опыт работы с настройкой безопасности.
50 часов работы минимум
Связь телеграм
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $35Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Joomla доработки самописного компонента. Техническое задание вышлю по запросу.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1000
Есть Nova Admin - https://nova.laravel.com/ Требуется реализовать дополнительный функционал : Подключение полей с фронта сайта в Nova Admin для редактирования этих полей. Опыт: PHP, Laravel + Vue.JS ( от ...Закрыт6 лет назад
На сайте используется модуль Product Feed Pro для генерирования потока с продуктами. Необходимо допрограммировать особое правило: если у родительского продукта менее 3х вариаций то не вытягивать в фид родителя и его вариации. ...Закрыт6 лет назад
Ищу программиста, который на условиях партнерства (% в компании от прибыли) реализует свадебный портал для Европы – связующее звено между Услугами и Клиентом. Подробнее в личкуВеб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть шаблон сайта для пивоварни, необходимо скомпоновать блоки в нужной последовательности, а также дописать некоторый функционал. Ссылку на ТЗ скину откликнувшимсяВеб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад
Привести сайт в порядокВеб-программирование15 заявокЗакрыт6 лет назад
Для статичного Лендинга требуется доработка карты. На карте нужно поставить Главную гео-метку на место расположения будущего ЖК, а по территории станицы Гостагаевская расположить гео-метки с объектами инфраструктуры, согласно списка размещённого на лендинге. Прикрепил ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте!Есть сайт http://davidyoung.ruПри оформлении заказа нужно:1. Верхнее поле ввода переместить в блок ДОСТАВКА2. Данные из поля ИНДЕКС сделать черным цветом3. Вывести блок выбора доставки (на старой версии сайта до подключения автокомплита он есть, видимо там была ...Закрыт6 лет назад
Ищем талантливого программиста в игровой проект Для разработки игрового проекта требуются талантливые программисты. Отличное знание: PHP, JavaScript, Python Преимуществом будет если когда-то работали с платформой steam и с голосовым мессенджером Discord. ...Закрыт6 лет назад