Laravel - настройка безопасности

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки187 просмотров

Требуется на готовом проекте настроить безопасность:

Регистрация и Авторизация - количество попыток выхода, авто логаут через ННое время, и другие ( есть список ). 

SQL injections

Token security

Vulnerability of the Server

и другие

Опыт работы на основе связки Laravel+Vue.JS от 2х лет

Опыт работы с настройкой безопасности. 

50 часов работы минимум

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LaravelSQLVue.js
6 лет назад
klaineroleg
Олег 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров