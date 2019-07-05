Необходимо обзвонить потенциальных и холодных клиентов по базе. Также по компаниям с предложением наших услуг и строительных материалов. Нужно написать скрипт и сделать обзвон. Цель продать встречу выездного мастера. Сайты и каталоги ...
Поправить оформлени заказа
Здравствуйте!Есть сайт http://davidyoung.ruПри оформлении заказа нужно:1. Верхнее поле ввода переместить в блок ДОСТАВКА2. Данные из поля ИНДЕКС сделать черным цветом3. Вывести блок выбора доставки (на старой версии сайта до подключения автокомплита он есть, видимо там была проверка на индекс, ее нужно просто убрать и сразу показывать)4. После выбора способа доставки поле Регион подставляется значение по-умолчанию "Адыгейская республика", его нужно подставлять из автоткомплитаПишем стоимость и сроки
Заявки фрилансеров
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