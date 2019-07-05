Доработка на Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок138 просмотров

Есть cайт на вордпрес, требуется специалист, чтобы вносnb правки по тз 

Работы такого плана – ускорение загрузки сайта, добавление контактных форм, исправление футера сайта или каких то ошибок в верстке, добавление микроразметки, сделать страницу 404 и тп 

WordPress
6 лет назад
pilyakovandre
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров