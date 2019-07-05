Необходимо обзвонить потенциальных и холодных клиентов по базе. Также по компаниям с предложением наших услуг и строительных материалов. Нужно написать скрипт и сделать обзвон. Цель продать встречу выездного мастера. Сайты и каталоги ...
Доработка на Вордпресс
Есть cайт на вордпрес, требуется специалист, чтобы вносnb правки по тз
Работы такого плана – ускорение загрузки сайта, добавление контактных форм, исправление футера сайта или каких то ошибок в верстке, добавление микроразметки, сделать страницу 404 и тп
Заявки фрилансеров
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