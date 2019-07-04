Модуль создание тестов для CMS DLE 13 Краткое ТЗ в файле
Нужны работы по CodeIgniter
Сайт на CodeIgniter. Это админка юзеров. И теперь задача сделать:
- страницу лендинга
- блог
Сейчас это все делает вордпресс, но по техническим причинам нужно перенести админку в корень сайта, а она там будет конфликтовать с вордпрессом. Поэтому нужно сделать аналог того, что сейчас на вордпрессе, это не так много - главная страница типа лендинга и блог. Блог - это главная блога с пангинацией и сами страницы блога.
От страниц блога нужно:
- хлебные крошки
- ссылки в конце поста на 3 других поста в этом же блоге.
Что нужно сверстать - может сверстать человек, если умеете сами - то сами. Контента очень мало, сайт еще не запустился.
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