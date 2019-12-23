Настроить загрузку товаров на сайт через xml-фид

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Завершен3 заявки149 просмотров

Нужно организовать загрузку автозапчастей на сайт (CMS PrestaShop) из xml-фида в формате drom

PrestaShop
6 лет назад
StarCor
Михаил 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$200
35 дней
Escrow
Пишу отзыв т.к. этого требует система. Работа пока не закончена по разным причинам. Задержки происходят как со стороны исполнителя, так и с нашей. Надеюсь, что всё-таки закончим в ближайшее время.
Выполнение работы растянулось по времени как по моей вине, так и по вине заказчика, но общими усилиями задача была завершена.

Заявки фрилансеров

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад