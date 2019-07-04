1с-битрикс доработки

Сайт на WordPress. Надо изменить струтктуру первой страницы, чтобы были блоки, в которых можно редактировать и писать нужное. Сайт: http://fastreader.com.ua Приблизительно такой будет макет сайт: https://preview.themeforest.net/item/education-wordpress-theme-education-wp/full_screen_preview/14058034?ref=Supersheva Работа срочная, приблизительно на ...