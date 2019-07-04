Имеется сайт на drupal. Необходимо внести правки и дописать. Список правок есть Оставляйте заявки, скину тз и обсудим все
1с-битрикс доработки
Заявки фрилансеров
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