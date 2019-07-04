Фулстек разработчик

Требуется: разработать личный кабинет финтех проекта. Форма входа, прикрутить платежные системы, интегнация и автоматизация.

Проект: финтех блокчейн проект из US

Место: Киев (желательно быть в одном городе, что бы проводить совещания вживую)

Уровень: middle и выше.

Оплата: $3K+ (оплата в ETH/USDT по курсу в момент выплат)

Обязательное условие - английский не ниже среднего (тимлид не говорит по русски)

Ключевые слова: #java, #pyton, #JavaScript, #ReactNative, #Xcode

Требумые навыки

Глубокое понимание объектно-ориентированного программирования и опыт работы с Java, Java, многопоточным и асинхронным программированием.

Знакомство со скриптами PythonТвердое понимание структур данных, алгоритмов и сложностиОпыт разработки RESTFUL веб-сервисов с JavaОпыт работы с БД Монго

Готовность изучать Scala и рамки Akka за короткий промежуток времени

Опыт написания комплексных JUnit-тестов и макетов, таких как Mockito