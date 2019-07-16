Спарсить ссылки с сайта и рассортировать по параметрам

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок355 просмотров

Есть сайт https://clck.ru/GuebD , на этом сайте большая база приложений для андроид смартфонов. На каждой странице полной записи имеется ссылка на google play, какие-то из этих приложений уже не доступны в официальной площадке.

Задача:

1. Спарсить список ссылок постов у которых ссылка на google play уже не доступна. (пример поста - https://apkpure.com/vidmate-downloader-hd-live-tv/com.nemo.vidmate и пример нерабочей ссылки на google play - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nemo.vidmate)

2. Рассортировать список по рейтингу. Оставить только посты которые имеют рейтинг равный или больше 5 звезд.

Android
6 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$50
2 дня
Евгений отлично справился с задачей как всегда. Рекомендую!
Все отлично, спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
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Веб-программирование

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