Ищу разработчика на проект по типу https://uremont.com Все действия в ЛК происходят без перезагрузок страниц, все в реальном времени. Например, пользователь отправил заявку - она сразу у сервиса в лк отобразилась. Верстка готова. ...
Спарсить ссылки с сайта и рассортировать по параметрам
Есть сайт https://clck.ru/GuebD , на этом сайте большая база приложений для андроид смартфонов. На каждой странице полной записи имеется ссылка на google play, какие-то из этих приложений уже не доступны в официальной площадке.
Задача:
1. Спарсить список ссылок постов у которых ссылка на google play уже не доступна. (пример поста - https://apkpure.com/vidmate-downloader-hd-live-tv/com.nemo.vidmate и пример нерабочей ссылки на google play - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nemo.vidmate)
2. Рассортировать список по рейтингу. Оставить только посты которые имеют рейтинг равный или больше 5 звезд.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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