Спарсить ссылки с сайта и рассортировать по параметрам

Есть сайт https://clck.ru/GuebD , на этом сайте большая база приложений для андроид смартфонов. На каждой странице полной записи имеется ссылка на google play, какие-то из этих приложений уже не доступны в официальной площадке.

Задача:

1. Спарсить список ссылок постов у которых ссылка на google play уже не доступна. (пример поста - https://apkpure.com/vidmate-downloader-hd-live-tv/com.nemo.vidmate и пример нерабочей ссылки на google play - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nemo.vidmate)

2. Рассортировать список по рейтингу. Оставить только посты которые имеют рейтинг равный или больше 5 звезд.