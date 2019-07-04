Ищу разработчика на проект по типу https://uremont.com Все действия в ЛК происходят без перезагрузок страниц, все в реальном времени. Например, пользователь отправил заявку - она сразу у сервиса в лк отобразилась. Верстка готова. ...
Cs-Cart доработка платформы
Тех Задание.:На платформе СS-CART Multivendor, это маркет-плейс. Доработать процесс добавление товаров на витрину а именно: поставить кнопки вкл/выкл для не нужных полей формы, в момент добавление товара. Если Администратор включает, (vendor) Продавец может заполнять эти поля, если отключает эти поля не видны у продавцов. Поля формы:
1. Настройка опций, 2. Цена образования/Склад, 3. Доступность. 4. Подробнее
Ниже приведены 4 поля формы куда нужно внедрить. Сайт документции https://www.cs-cart.ru/docs/latest/developer_guide/
Заявки фрилансеров
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