Cs-Cart доработка платформы

Тех Задание.:На платформе СS-CART Multivendor, это маркет-плейс. Доработать процесс добавление товаров на витрину а именно: поставить кнопки вкл/выкл для не нужных полей формы, в момент добавление товара. Если Администратор включает, (vendor) Продавец может заполнять эти поля, если отключает эти поля не видны у продавцов. Поля формы:

1. Настройка опций, 2. Цена образования/Склад, 3. Доступность. 4. Подробнее

Ниже приведены 4 поля формы куда нужно внедрить. Сайт документции https://www.cs-cart.ru/docs/latest/developer_guide/