Ищу грамотного специалиста имеющего опыт написания Yii2 rest full api. Требуется в кратчайшие сроки доработать новые методы апи по ТЗ. Основные требование: — Иметь в портфолио написания Yii2 rest full api. — ...
Доработать проект www.artcontract.ru
Требуется доработать проект www.artcontract.ru
Опыт работы с Yii2, JS, JQuery, CSS, Bootstrap, Git.
Используем Redmine для планирования и учета задач.
Основной объем работ сейчас состоит из следующего стека:
1. PHP, framework Yii2
2. RESTful API на Yii2
3. CSS
4. JS, jQuery
Внедряем новые функционал на Vue.js
Поток задач включает в себя разнообразную работу от исправления верстки до проектирования интерфейсов. Более подробно при личном общении
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