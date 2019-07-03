Разработчик парсера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок140 просмотров

Нужно доработать/создать парсер на питоне для получения информации с сайтов конкурентов. 

Около 30 сайтов. 

Python
6 лет назад
loginovvadim
41 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров