Некорректно работает скрипт анимации сайта в браузере Internet Explorer
Разработчик парсера
Нужно доработать/создать парсер на питоне для получения информации с сайтов конкурентов.
Около 30 сайтов.
Заявки фрилансеров
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