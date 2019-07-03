Скрипт парсер по нескольким сайтам, результат на веб страницу

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Закрыт7 заявок131 просмотр

Здравствуйте нужна странница (сайт) на которой окно поиска, туда вбивается номер и дальше работает парсер по нескольким сайтам, в которые вставляется введенный номер (строка поиска) и из резльутата нужно забраться другой номер

6 лет назад
pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 дней назад

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