Доработка парсера php

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок176 просмотров

Необходимо доработать существующий парсер для сайта на joomla, все работает, необходимо добавить несколько параметров для загрузки. 

JoomlaPHP
6 лет назад
KillerWhale
Роман 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$20
6 дней
Escrow
Хороший исполнитель, рекомендую.
Спасибо за интересный заказ!

Заявки фрилансеров

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад