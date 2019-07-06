Сделать форму заявок на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки195 просмотров

Приветствую.

Нужно сделать форму на сайте Битрикса наподобии вот этой https://job.svyaznoy.ru/vacancy-svyaznoy/msk/retail/mpp/survey/

Кто готов взяться прошу написать стоимость и контакты. 

6 лет назад
Genus
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

userlond
Илья 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$15
2 дня
Все сделано отлично и оперативно. Спасибо.
Отличный заказчик. Оперативно отвечает на вопросы по заданию, быстрая оплата работы. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

userlond
Илья 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад