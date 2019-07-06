Сделать форму заявок на Битрикс

Необходимо парсить страницы с динамичного сайта. сразу скажу что там запросов ajax нет, весь контент встраивается в шаблон, сайт как я понимаю использует js. Пример https://mangalib.me/hu-he-yao-shi-lu/v1/c1/1 . надо парсить картинки и название. по сути это я дал ...