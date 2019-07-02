Развернуть шаблон вордпресс на хостинге, импортировать демо-контент.

Нужно развернуть купленный на themeforest.ru шаблон wordpress, далее импортировать демо-контент, он идет с темой.

Затем перенести контент с сайта: http://metallodveri.ru/

Что конкретно и куда перенсти в принципе исходя из состава страниц должно быть понятно, если нет, то в процессе обсуждения более подробно опишу что куда переносить.

Купленная тема wordpress такая: http://preview.themeforest.net/item/right-flooring-paving-and-tiling-services-wordpress-theme/full_screen_preview/20439820?_ga=2.136210228.46888767.1562100292-1077837065.1561113997

Ссылку на архив с ней скину.

Обращение начинайте со слова "Июль"