Нужно разработать лендинг или страницу уникального торгового предложения (УТП) направленного на выдачу свидетельств, удостоверений людям уже имеющим необходимые знания и опыт по профессии или должности. После проведения онлайн тестирования клиенту по почте приходят ...
Развернуть шаблон вордпресс на хостинге, импортировать демо-контент.
Нужно развернуть купленный на themeforest.ru шаблон wordpress, далее импортировать демо-контент, он идет с темой.
Затем перенести контент с сайта: http://metallodveri.ru/
Что конкретно и куда перенсти в принципе исходя из состава страниц должно быть понятно, если нет, то в процессе обсуждения более подробно опишу что куда переносить.
Купленная тема wordpress такая: http://preview.themeforest.net/item/right-flooring-paving-and-tiling-services-wordpress-theme/full_screen_preview/20439820?_ga=2.136210228.46888767.1562100292-1077837065.1561113997
Ссылку на архив с ней скину.
Обращение начинайте со слова "Июль"
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