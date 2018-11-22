alavrinenko

Александр alavrinenko

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$67
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$67
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная кроссбраузерная вёрстка макетов по Figma
Figma
Все прошло хорошо.
После нескольких правок исполнитель справился с задачей
Ответный отзыв
DarkFreeman
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная HTML-вёртка лендинга по PSD макету
HTML
Как всегда было приятно работать. Все задачи сформулированы и поставлены на высшем уровне, всегда готов к обсуждению нюансов. Побольше бы таких заказчиков! Рекомендую.
Отличный исполнитель. Всегда был на связи, вёрстка была подготовлена в срок, все нюансы учтены, свёрстано было всё по pixel perfect с отражением всего функционала (правки после предоставленной вёрстки как таковые и не потребовались). В очередной раз показал себя как ответственный профессионал, знающий своё дело. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
DarkFreeman
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Верстка страниц по дизайн-макетам из Figma и макетов по ссылкам
FigmaNode.js
Хороший заказчик. Всегда был на связи, находил время на обсуждение отдельных моментов. По оплате задержек не было. При возможности буду дальше работать. Рекомендую.
Рекомендую, сверстал в срок адаптивные страницы по макетам по pixel perfect, всегда был на связи, оперативно вносил все правки.
Ответный отзыв
rudenko_mark
Марк 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Исправить ошибки в вёрстке на сайте (в том числе для Safari)
Задачу изъяснил понятно. Был всегда на связи. Оплату произвел в полном объеме и вовремя
Рекомендую к сотрудничеству. Вник подробно в суть проблемы, все правки выполнились оперативно, всегда был на связи.
Ответный отзыв