alavrinenko

Отличный исполнитель. Всегда был на связи, вёрстка была подготовлена в срок, все нюансы учтены, свёрстано было всё по pixel perfect с отражением всего функционала (правки после предоставленной вёрстки как таковые и не потребовались). В очередной раз показал себя как ответственный профессионал, знающий своё дело. Рекомендую к сотрудничеству.