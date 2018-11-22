alavrinenko

Нужно развернуть купленный на themeforest.ru шаблон wordpress, далее импортировать демо-контент, он идет с темой. Затем перенести контент с сайта: http://metallodveri.ru/ Что конкретно и куда перенсти в принципе исходя из состава ...
- Веб-программирование14 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать макет главной страницы. Крайний срок сдачи вёрстки 13.03.2019 Вот ссылка на макет в Figma: https://www.figma.com/file/HLzaTHvVJKzVxhvLrf9vYg/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%82%D1%82%D1%81-Copy Вёрстка должна быть адаптивной, кроссбраузерной (IE, Edge, Opera, Mozilla, Chrome, ...Завершен6 лет назад
Есть макет одной страницы (каталог шин): https://www.figma.com/file/Hz3Cy36ckkD3zPzxc4rlsPV0/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D1%82%D1%82%D1%81?node-id=0%3A1 Есть уже свёрстанная страница: https://www.tts.ru/testpage/actions/catalog.php Правки по этой странице: 1. В safari на планшете криво скролится попап с фильтром: http://prntscr.com/mpe97y ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Дизайн-макеты подготовлены для сайта https://www.tts.ru Соответственно футер и хедер будут как сейчас на сайте, доступ к шаблону по ftp предоставим. Вёрстка нужна с учётом адаптива, также вёрстка не должна конфликтовать ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо подготовить адаптивную, кроссбраузерную (смартфон, планшет на ваше усмотрение, десктоп), валидную HTML-вёрстку лендинга по PSD-макету. PSD-макет находится по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1xUQFUxU8ArALcvOt9DRgE_i4KqoxutfD Готовая вёрстка должна быть готова до четверга. ...Завершен6 лет назад
Дизайн-макет подготовлен для сайта https://www.tts.ru Соответственно футер и хедер будут как сейчас на сайте, доступ к шаблону по ftp предоставим Вёрстка нужна с учётом адаптива И главное ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт shinydiski24.ru В safari в смартфоне и планшете если перейти в пункте раскрытого меню например в легковые шины, то при попытке в safari нажать на кнопку назад открывается темный прямоугольник меню, ...Завершен6 лет назад
Дизайн-макеты подготовлены для сайта https://www.tts.ru Соответственно футер и хедер будут как сейчас на сайте. Верстка всех трех страниц нужна с учётом адаптива (смартфон, планшет (на ваше усмотрение), десктоп). ...Завершен6 лет назад