Адаптивная кроссбраузерная вёрстка макетов по Figma

Всех приветствую! Ищем верстальщика, программиста (или команду) для работы над проектом. Дизайн, конструкторы и перекупы не интересуют. Навыки: Html, JavaScript, css, Node js или/и Php и тп, понимание Laravel. Отправляйте пожалуйста сразу все свои регалии, технические навыки и ...