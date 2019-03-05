Верстка главной страницы

Провести работу по проекту на Wordpress и Yii Пример работы прикладываю. Подробнее расскажу в сообщениях
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать главную страницу, для последующей её интеграции в вордпресс.
Верстка должна быть валидной и адаптивной.
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