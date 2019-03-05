Верстка главной страницы

Хочу сверстать магазин, макет прикреплен. Планируется в дальнейшем интеграция с Opencart и Wordpress. Важно предусмотреть в верстке особенности этих движков, чтобы в будущем не возникло проблем с натяжкой. Если у программиста будут вопросы по верстке, то даже ...