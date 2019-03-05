Верстка главной страницы

HTML-версткаЗавершен13 заявок228 просмотров
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Необходимо сверстать главную страницу, для последующей её интеграции в вордпресс.

Верстка должна быть валидной и адаптивной.

5 лет назад
kolesoxxx
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DmitriyPhomin
Руслан 
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$40
1 день
WMZ
Все сделано так как надо и даже добавлены некоторые плюшки. Прекрасная работа.
Приятно было поработать с Сергеем. Всегда был на связи, своевременно оплатил. Рекомендую!
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