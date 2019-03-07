Адаптивная верстка лендинга

На лендинге http://4071826.ru/ внести следующие правки: 1. Сделать новую галерею работ по примеру 2. Мелкие правки по странице 3. Сделать копию лендинга и на копии сверстать новую шапку по макету PDS, с адаптивом. Подробное ТЗ - во вложении. Срок - сутки ...
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Необходимо сверстать лендинг + 1 окно для 3 экранов
сетка bootstrap
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